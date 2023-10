Operaio resta schiacciato sotto oggetto pesante: trasportato in ospedale

Maniago (Pordenone). Una persona è rimasta schiacciata sotto un oggetto pesante in un’attività produttiva del luogo. Il lavoratore è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le gravi ferite che ha riportato ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre, negli spazi di un’attività produttiva.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e degli ispettori dell’azienda sanitaria, l’addetto, mentre stava operando nella struttura, è rimasto vittima di uno schiacciamento da parte di un oggetto pesante.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e l’automedica. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che si trova non molto lontano dal luogo dell’incidente.

La persona, dopo essere stata liberata dal peso, è stata presa in carico dal personale medico e trasportata in codice giallo con l’ambulanza, con a bordo anche l’equipe dell’automedica a bordo, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita.

Forse dovresti anche sapere che…