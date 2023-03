Una tragedia quella che si è consumata giovedì 16 marzo a Ravenna dove un operaio di 57 anni, Sergio Bagnari, è stato investito e ucciso da un’auto davanti ai colleghi. Alla guida della vettura un uomo ubriaco.

Ravenna, operaio travolto e ucciso da un ubriaco al volante

Bagnari si stava occupando di coordinare le operazioni di potatura degli alberi situati in via Piangipane a Ravenna, quando improvvisamente è stato investito da un’auto. Sull’esatta dinamica dell’incidente, che nella giornata di giovedì 16 marzo 2023, ha spezzato la vita di Sergio Bagnari, indagano adesso le Forze dell’Ordine.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate in merito alla vicenda, la vittima oltre a coordinare le operazioni di potatura, si stava occupando anche di far rallentare i veicoli che in quel momento stavano percorrendo la via Piangipane.

Nel frattempo però, è stato travolto da una Mitsubishi con alla guida un uomo di 45 anni, che si trovava al volante in stato di ebbrezza. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Il killer della strada arrestato

Il killer della strada è stato sottoposto all’alcoltest, che è risultato positivo. L’uomo di 45 anni è stato arrestato per omicidio stradale e adesso si trova ai domiciliari, ad aggravare la sua posizione c’è la guida in stato d’ebbrezza.

Le Forze dell’Ordine, nel frattempo, stanno indagando per cercare di capire se al momento dell’incidente Sergio Bugnari fosse munito dei necessari dispositivi di sicurezza e se fosse stata predisposta l’adeguata cartellonistica stradale.

