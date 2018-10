ROMA – Maxi operazione anti droga dei carabinieri alle porte di Roma. Dalle prime luci dell’alba, tra le provincie di Roma e Latina, circa 100 militari della compagnia di Monterotondo, con l’ausilio di unità cinofile e di un elicottero stanno eseguendo 17 arresti per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

L’indagine ha consentito di individuare tre gruppi in contatto tra loro, dediti allo spaccio di stupefacente, in particolare nei comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova. Uno di questi si avvaleva di diversi e giovani collaboratori e utilizzava parole in codice e nomi di fantasia o ispirati a personaggi del famoso “Romanzo Criminale” come “Er Freddo”.

Le indagini, condotte attraverso le intercettazioni telefoniche e numerosi servizi di pedinamento, hanno consentito nei mesi scorsi di eseguire 22 arresti in flagranza, che si aggiungono ai 17 di oggi. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 di oggi, 2 ottobre, nella sede della Procura della Repubblica di Tivoli alla presenza del Procuratore Francesco Menditto.