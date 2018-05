VERONA – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio del 14 maggio in un colorificio di Oppeano, in provincia di Verona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’azienda in fiamme e il sindaco della città, Pierluigi Giaretta, ha invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa.

L’allarme è scattato poco dopo l’inizio del rogo nell’azienda che produce vernici e colori, dove sono intervenuti tempestivamente gli uomini dei vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno causando ingenti danni. Al lavoro anche i tecnici dell’Arpav, che dovranno valutare gli eventuali rischi ambientali.

Intanto per la popolazione l’invito è quello di non uscire di casa e tenere chiuse le finestre, in attesa di avere riscontri sulla tossicità del fumo nero che si è alzato e diffuso nella zona.