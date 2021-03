Ora legale sabato 27 domenica 28 marzo 2021, come spostare le lancette dell’orologio

Tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021 torna l’ora legale, quindi occorrerà spostare le lancette dell’orologio nella notte tra sabato e domenica. Le lancette dell’orologio andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Il passaggio dall’ora solare a quella legale è nato per avere un’ora di luce in più di sera in modo da consumare meno corrente elettrica.

Ora legale 2021, quanto dura e quanto si risparmia

L’ora legale ci accompagnerà per tutta l’estate fino al prossimo 31 ottobre. Poi torneremo all’ora solare spostando le lancette di un’ora indietro e dormendo dunque un’ora in più.

Con il ritorno dell’ora legale “nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico”. Così spiega Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale. In un comunicato stampa evidenzia come “nel 2020 i benefici dell’ora legale hanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 150 mila famiglie). Un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro”.

Ora legale, sarà l’ultima volta?

Da qualche anno ormai si parla dell’abolizione dell’ora legale, dopo una proposta del Parlamento europeo. Ma la proposta ha trovato l’opposizione dell’Italia che ha chiesto a Bruxelles di conservare il doppio orario. A favore si erano schierati i Paesi dell’Europa del Nord (in primis Finlandia e Polonia), dove le ore di luce sono molte di più rispetto a quelli del Sud, tra cui l’Italia.