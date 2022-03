Ora legale, tra sabato e domenica bisogna spostare le lancette. Ecco quanto si risparmierà sulle bollette

Torna l’ora legale nella notte del weekend tra sabato 26 e domenica 27 marzo: le lancette andranno avanti di 60 minuti e le giornate si “allungheranno” con un notevole risparmio economico. La conseguenza è un costo minore delle bollette dell’energia (un’ottima notizia, viste le circostanze attuali), e vanno considerati anche i benefici ambientali.

Da domenica torna l’ora legale, quanto si risparmierà

Nei 7 mesi in cui sarà in vigore l’ora legale, l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 150mila famiglie. È la stima di Terna – la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale – che prevede “un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera”.

Risparmio energetico ma non solo

Nel periodo primavera-estate, i mesi che segnano il maggior risparmio energetico stimato da Terna sono aprile e ottobre, il mese che al 30 vede il ritorno all’ora solare. “Spostando in avanti le lancette di un’ora, si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento”, si legge in una nota. Dal 2004 al 2021, secondo l’analisi della società, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 10,5 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di oltre 1,8 miliardi di euro.