TORINO – Una anziana di 87 anni ha chiamato i carabinieri per non rimanere sola a Capodanno. I militari una volta arrivati nell’abitazione a Orbassano, in provincia di Torino, hanno deciso di farle compagnia e hanno mangiato del panettone insieme a lei. La donna, all’arrivo della pattuglia, ha spiegato che tutti i suoi parenti abitano lontano e che nessuno, durante le festività, si era particolarmente interessato.

Il colonnello Francesco Rizzo ha commentato: “Il servizio è venuto dal cuore e non si è concluso sul momento: chi è intervenuto prima è stato vicino alla signora, poi ha contattato i familiari e i servizi sociali del Comune. Il rapporto con la popolazione è molto importante. Spesso i comandanti di stazione vanno dai sindaci e partecipano ai consigli comunali per ascoltare le esigenze dei cittadini. Tra i nostri compiti c’è recepire il senso di insicurezza e i disagi e rispondere”. Nel 2018, al numero unico 112 sono arrivate 121.549 segnalazioni trasmesse ai carabinieri.