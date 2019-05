TORINO – Investita da un’auto pirata, una donna incinta, alla 38esima settimana di gravidanza, ha dato alla luce a una bambina di 3,3 chili. Il parto al Cto di Torino, dove è stata allestita d’urgenza una sala operatoria per il cesareo. La neonata è ora in prognosi riservata. Ha subito un brutto trauma fetale ed è ricoverata, in ipotermia, in terapia intensiva neonatale. La madre, 19 anni, è stata investita ad Orbassano (Torino), mentre attraversava sulle strisce. Sta bene, ha subito la frattura della clavicola e ha un taglio al sopracciglio. Verrà trasferita al Sant’Anna, dove si trova la bimba, affidata alle cure dei medici della Terapia intensiva neonatale ospedaliera.

La polizia municipale sta dando la caccia al pirata della strada – come aggiunge il Corriere della Sera -, che è fuggito dopo aver travolto la giovane. La donna era appena uscita dal supermercato con il marito e stava attraversando la circonvallazione della strada provinciale 6 quando una Fiat Stilo ha travolto entrambi per poi darsi alla fuga. Subito sono intervenuti i sanitari del 118, che con l’elicottero l’hanno trasportata al Cto. I vigili stanno cercando testimoni e telecamere per stanare il pirata della strada. (fonte ANSA)