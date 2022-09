Orbetello, scontro tra camion e auto sull’Aurelia: un morto

Un uomo è morto dopo uno scontro tra un camion e un’auto sull’Aurelia, all’altezza di Orbetello. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre.

La prima ricostruzione

“Secondo una prima ricostruzione della dinamica – racconta La Nazione – l’auto avrebbe sbandato saltando la corsia e andando a sbattere contro un camion, in un punto in cui non c’ è la barriera new jersey a dividere le due corsie. L’impatto è stato molto violento”.

A bordo dell’auto erano tutti della Repubblica Ceca: “Due persone più giovani, un uomo e una donna, sono stati trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto, uno in ambulanza e uno con l’elicottero Pegaso. La persona nei sedili dietro è invece la vittima. Immediato l’allarme al 112, dato dagli automobilisti che hanno assistito alla scena”.