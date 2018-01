PESARO – Un cocktail letale di farmaci e alcol. Questa sarebbe stata la causa del malore che ha stroncato Davide Cardinali, un ragazzo di 19 anni, nella casa di un suo amico a Orciano, vicino Pesaro, domenica 28 gennaio. Il giovane si è sentito male e subito l’amico ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo del 118 i medici per Davide non c’era più nulla da fare. Ora si attende l’esito dell’autopsia disposta dalla Procura per stabilire le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, Cardinali e un suo amico hanno passato la serata di sabato 27 gennaio a bere in giro per locali a Orciano. Una serata, scrive il Resto del Carlino, a base di alcol e farmaci. Poi il malore e la chiamata ai soccorsi, arrivati in casa dell’amico alle 14 di domenica, quando Davide era già morto: