PISA – Marco Dolfi di 23 anni e la fidanzata Francesca Bernardoni 16 anni, stavano percorrendo la strada a Orciano Pisano in moto quando, per ragioni ancora da accertare, il mezzo ha sbandato invadendo la corsia opposta e finendo sotto un camion che stava transitando proprio in quel momento.

Quando i soccorritori arrivati sul posto hanno notato le gravi condizioni dei due ragazzi hanno allertato l’eliambulanza, ma nel frattempo hanno avviato le manovre di rianimazione che però si sono purtroppo rivelate vane.

Sulla base dei primi accertamenti effettuati dai carabinieri, Marco Dolfi aveva preso il foglio rosa per la patente solo pochi giorni prima. Ancora in corso le indagini per comprendere le ragioni dello schianto: la prima ipotesi è che i due, che stavano facendo una gita, abbiano trovato un ostacolo sull’asfalto, forse una lastra di ghiaccio, e che schivandola abbiano invaso la corsia opposta. Test di rito sono stati eseguiti anche a carico del guidatore del mezzo pesante, ma il risultato sarebbe stato negativo.