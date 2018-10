NUORO – Nuovo atto intimidatorio nei confronti dei carabinieri in Ogliastra in poco meno di un mese. Stavolta nel mirino è finito il brigadiere Mariano Caredda, di 50 anni, in servizio alla stazione di Tortolì, in Ogliastra. Un ordigno esplosivo è stato abbandonato davanti alla sua abitazione alla periferia di Bari Sardo. Il fatto risale a lunedì sera, 22 ottobre.

Alcuni passanti insospettiti hanno dato l’allarme ai Carabinieri della stazione del paese che hanno subito transennato la strada e chiamato gli artificieri anti sabotaggio dello squadrone Cacciatore di Sardegna di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza e sequestrato l’ordigno. I militari hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di tracce che possano condurre agli autori.

Questo è il secondo attentato intimidatorio nei confronti di militari in servizio a Tortolì: il 28 settembre gli incendiari avevano distrutto l’auto di Giovani Bellina, responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Lanusei.