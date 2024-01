Ordina 4 Gin Tonic e li paga con la carta di credito rubata a una donna. Un 61enne italiano è stato denunciato per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. In base alle accuse, l’uomo è stato seduto tutto il pomeriggio in un bar dell’Oltretorrente a Parma, consumando costosi coktails, che ha pagato con una carta di credito illecitamente sottratta a una 37enne.

La denuncia della donna

Come si legge su La Gazzetta di Parma, nei giorni scorsi la donna ha denunciato alla stazione carabinieri di via Garibaldi il furto e l’utilizzo, da parte di ignoti, della sua carta di credito, con la quale erano stati effettuati alcuni pagamenti del valore di circa 80 euro in vari esercizi commerciali. In particolare, un bar dell’Oltretorrente.

Denunciato per reato di indebito utilizzo di carta di credito

Grazie a quanto riferito da alcuni testimoni l’uomo è stato identificato. Quindi il 61enne, che non è residente a Parma e ha numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato alla Procura di Parma in quanto ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carta di credito.

