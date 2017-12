CAGLIARI – Mauro Pili, il deputato di Unidos (eletto alla Camera dei deputati nelle file de Il Popolo della Libertà), è rimasto coinvolto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 3 alla periferia di Allai, in provincia di Oristano.

In base alle prime informazioni disponibili, l’auto del deputato si è scontrata frontalmente con un’altra vettura sulla quale viaggiava una donna; dopo lo schianto, la donna è rimasta incastrata nell’abitacolo semidistrutto. Le cause dell’incidente non sono chiare. Mauro Pili è rimasto illeso, scrive l’Unione Sarda, mentre l’altra automobilista ha riportato delle ferite per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale.