Ornella Pinto, 39 anni, è stata uccisa con 12 coltellate dal compagno a Napoli. La fuga dell’uomo, 43 anni, è invece durata solo poche ore: l’uomo si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. La coppia ha un figlio minorenne.

Uccisa a coltellate in casa dal compagno

Secondo quanto si è appreso, Ornella Pinto, prima di essere sedata ha raccontato ai sanitari di essere stata accoltellata dal compagno intorno alle 4.30 di questa notte, nella propria abitazione del quartiere napoletano San Carlo Arena. Le sue condizioni, già all’arrivo in codice rosso al pronto soccorso, sono apparse subito gravissime. La donna è morta durante un intervento chirurgico a cui è stata sottoposta. Ancora sconosciute le cause dell’aggressione. Sul fatto stanno indagando, in una azione congiunta, carabinieri e polizia.

La coppia ha un figlio piccolo che era in casa al momento dell’aggressione. La polizia è stata allertata dai vicini di casa della famiglia, preoccupati per la violenza della lite in corso. Una volta giunti sul posto, in via Filippo Cavalino, gli agenti hanno trovato la 39enne in un lago di sangue mentre dell’uomo si erano perse le tracce.