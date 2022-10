Paura per Ornella Vanoni, alle prese con un femore rotto in seguito a una brutta caduta. A comunicarlo ai fan è stata la stessa cantante annunciando la riprogrammazione del suo tour che sarebbe dovuto partire a novembre.

“Sono dispiaciuta – ha annunciato Vanoni – ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi”.

Ornella Vanoni, tour nei teatri rinviato

Tour rinviato, quindi, a causa dell’infortunio. Si parte il 3 dicembre da Padova per poi toccare Roma, Brescia e Milano. Si riprende poi nel 2023, dopo le festività natalizie con le date di Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova.

Vanoni, 88 anni compiuti il 22 settembre, si esibirà nei teatri accompagnata da un quintetto di sole donne: Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello.

