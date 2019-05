OROSEI (NUORO) – Tragedia lunedì pomeriggio, 27 maggio, in una nota struttura turistica di Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. Una turista francese, Michelle Flescon, di 70 anni, è morta dopo un bagno in piscina per un arresto cardiaco.

La pensionata, che con un gruppo di amici stava trascorrendo un periodo di vacanza nella costa della Baronia, ha accusato un malore mentre era in vasca. A questo punto è uscita dall’acqua e si è adagiata su una sdraio.

Sono stati gli amici che l’hanno vista in difficoltà a chiamare i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118 arrivati sul posto, la pensionata non ce l’ha fatta: nel frattempo era subentrato un arresto cardiaco. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. (Fonte: Ansa)