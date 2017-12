NUORO – Sono due giovani fratelli di Nuoro, di 23 e 16 anni, Francesco e Matteo Pintor, le vittime dell’incidente stradale avvenuto verso le 13 di lunedì 25 dicembre sulla statale 129, all’altezza del bivio di Orotelli (Nuoro). Un terzo fratello di 20 anni, Giovanni Pintor, invece, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni gravi.

Mentre le condizioni di un quarto passeggero, Alessandro Satta, della Ford Fiesta che si è schiantata contro una guardrail, un 23enne, non sarebbero preoccupanti. Sul posto gli agenti della la Polizia stradale di Macomer e di Nuoro, diretti dal comandante Giacinto Mattera, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani, partiti da Nuoro, stavano viaggiando sulla statale in direzione di Macomer quando l’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato, subito dopo una curva ritenuta pericolosa, e si è schiantata sul guardrail.