Un orso di taglia media è stato avvisato in località Monte Palù nel comune di Lonigo in provincia di Vicenza, in una zona che si trova prossimità di altri due comuni sempre della stessa provincia: Alonte e Val Liona.

Orso avvistato in provincia di Vicenza

Una nota inviata dal sindaco di Alonte Luigi Tassoni e pubblicata sui social, riporta che la Forestale, dopo un sopralluogo ha confermato la presenza di impronte. Il primo cittadino invita tutta la popolazione alla massima cautela ed attenzione, precisando che in caso di incontro “si consiglia di evitare movimenti bruschi, di non gridare e, possibilmente, di mantenere la calma e rimanere immobili, allontanandosi molto lentamente. In ogni caso di avvisare il 112“.

L’orso è pericoloso per l’uomo?

Numerosi, negli ultimi anni, sono stati gli incontri ravvicinati fra esseri umani e plantigradi. Complici anche le operazioni di ripopolamento di zone montuose e boschi avvenute anche in Italia, soprattutto in Trentino, nella Valtellina ed anche nel Bresciano. Prima degli assalti avvenuti a partire dal 2014, in Italia per un secolo e mezzo non era stata registrata alcuna aggressione. Rari i casi di attacco anche negli altri paesi.

A volte però, il faccia a faccia può concludersi bene. E’ quanto accaduto nell’agosto del 2020 a Sporminore, sempre in Trentino. A un ragazzino di 12 anni si è parato di fronte un bell’esemplare dal pelo bruno. Il ragazzino stava facendo un’escursione. Senza spaventarsi si è voltato e si è allontanato raggiungendo i familiari. Ha chiesto alla mamma di girare un video con il telefonino. L’animale nel frattempo, dopo aver seguito per qualche secondo il ragazzino, ha deciso di cambiare strada.

