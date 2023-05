Orte, 20enne fermata con un kg di marijuana in valigia

Una 20enne italiana è stata arrestata di fronte alla stazione di Orte dopo che alcuni poliziotti, insospettiti dal suo comportamento, hanno trovato nelle sue valigie un chilogrammo di marijuana. La giovane, residente in provincia di Roma, stava scaricando le sue valigie dal taxi che l’aveva portata alla stazione quando ha cominciato a dare segni di nervosismo alla vista degli agenti. La droga era nascosta tra gli indumenti della donna. Per lei è scattato l’arresto in fase preliminare in attesa di ulteriori indagini.