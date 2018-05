ROMA – La Polizia di Osimo ha trovato una donna di 78 anni morta sul letto nella propria abitazione, in via Recanati.

L’anziana era deceduta da alcune settimane. Almeno venti giorni o forse anche più di un mese, scrive Ancona Today.

Ad aprire la porta ai poliziotti è stata la figlia dell’anziana, che ha raccontato agli investigatori come in quelle settimane lei avesse sempre dormito a fianco del corpo di sua madre ormai senza vita. L’ha vegliata per settimane.

Sul posto non solo la Polizia, ma anche la sezione della Polizia Scientifica e il medico legale per cercare riscontri oggettivi da comparare con il racconto esposto da parte della figlia dell’anziana morta.

La 78enne era malata da tempo e per gli inquirenti non ci sono elementi che possano far dubitare di una morte naturale.