Il padre maltratta la compagna, il figlio più piccolo si traveste da Spiderman per difendere la mamma. La vicenda, raccontata sulle pagine de Il Resto del Carlino, arriva da Osimo (Ancona), dove l’uomo, un finanziere di 45 anni, è ora a processo accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia.

I fatti risalgono al biennio 2016-2017 e si sarebbero verificati ad Osimo (Ancona), dove la coppia vive con i due figli. Ieri mattina, 8 settembre, al tribunale di Ancona, davanti al giudice Carlo Cimini, è stata esaminata la posizione dell’imputato che ha respinto ogni accusa rivoltagli dalla ex, già sentita in udienza a giugno. Stando alle accuse mosse dalla donna, costituitasi parte civile, il finanziere l’avrebbe ripetutamente offesa durante la loro relazione, sminuendola come donna e come madre, chiamandola tra l’altro “utero in affitto”.

L’episodio più grave risale al 2017, quando il 45enne sarebbe arrivato a prendere a pugni la compagna, lesionandole un timpano. L’imputato però ha sostenuto che fu la donna a cominciare a schiaffeggiarlo più volte, “io l’ho solo allontanata, spingendola via. Non ha perso sangue, non aveva nulla, non sapevo nemmeno che si era rivolta ad un ospedale”. Il travestimento del figlio da supereroe, secondo l’accusato, era solo per gioco: “Gli piaceva, lo faceva anche in vacanza”.