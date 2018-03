OSIMO (ANCONA) – Un anziano coperto con una coperta sporca e bruciata all’ospedale Santissimi Benvenuto e Rocco di Osimo, in provincia di Ancona.

La scena è stata fotografata dal figlio del paziente su Facebook e ha fatto subito discutere, con molti commenti contro i servizi sanitari della zona.

“Quando sono andato a trovare mio padre in reparto l’altra mattina, alle 12:30, ho trovato quella coperta sporca e bruciata, era una cosa indecente, non so da quante ore l’avevano messa, il giorno prima non era la stessa”, ha raccontato al Corriere Adriatico il figlio dell’uomo, 85 anni, chiedendo l’anonimato.

Il figlio del paziente ha chiesto spiegazioni alle infermiere:

“Ho fatto notare che era necessario togliere quella coperta ridotta così male, ma hanno risposto che non avevano altre coperte, che ne sono rimaste poche in reparto. Alla fine, dopo che ho insistito, me ne hanno trovata un’altra più decente. Ma non averne più è un segnale preoccupante, dove siamo arrivati?”.

L’episodio, sottolinea il quotidiano adriatico, fa riaccendere i riflettori sull’ospedale di Osimo in una fase tanto delicata, quella della transizione dalla Asur all’Inrca, operativa da gennaio e con alcuni dipendenti ancora incerti sul da farsi.