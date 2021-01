Ospedale Cardarelli Napoli, i 21 sanitari contagiati avevano già ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid. La notizia è riportata dall’Ansa. Avevano già ricevuto quasi tutti la prima dose di vaccino i 21 sanitari contagiati all’ospedale Cardarelli di Napoli, come apprende l’Ansa.

I sanitari – riporta oggi il quotidiano Il Mattino – sono medici, infermieri e operatori socio sanitari in forza ai reparti del presidio, in particolare dell’autoparco del Cardarelli, il servizio di trasporto dei ricoverati con ambulanze tra le palazzine del grande ospedale.

Quasi tutti i positivi avevano già ricevuto l’iniezione con la prima dose del vaccino Pfizer che garantisce già una certa protezione ma non è bastata a evitare il contagio. Ora i 21 sanitari non potranno fare il richiamo, anche se aver contratto il virus li immunizza per un certo periodo.

L’ospedale Cardarelli di Napoli precisa: i nostri controlli sono rigorosi

Intanto dall’ospedale ricordano che i controlli sono rigorosi: tutti i sanitari del Cardarelli fanno un doppio controllo mensile, un tampone molecolare e 15 giorni dopo un test sierologico, per poi ricominciare dopo due settimane con un nuovo tampone.

Un peso in più, il focolaio, per il Cardarelli che attualmente ha oltre 150 ricoverati per covid. Un affollamento, riferiscono fonti dell’ospedale, cui contribuiscono anche i giorni di difficoltà dell’Ospedale del Mare dopo la voragine che si è creata nell’area del parcheggio.