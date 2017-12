ROVIGO – L’ospedale di Rovigo vuole assumere un medico da destinare al Pronto Soccorso e un medico anestesista, ma nessuno si presenta al concorso. Il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di queste due figure specialistiche è stato pubblicato dall’azienda sanitaria due mesi fa e, stranamente, non ha visto la partecipazione di alcun candidato.

“Il bando per la ricerca di queste due figure professionali è andato deserto – spiega rammaricato il direttore generale Antonio Compostella – abbiamo serie difficoltà a trovare medici specialisti in diversi reparti. Siamo dunque costretti a ricorrere alle cooperative per tappare queste carenze di personale, cosa che abbiamo, ad esempio, fatto con il Pronto Soccorso di Rovigo dove abbiamo introdotto medici in libera professione. Più difficoltoso invece risolvere la carenza di medici anestesisti e ginecologi. Se nessuno infatti partecipa ai concorsi indetti dalle aziende sanitarie, a mancare sono poi anche le liste dove attingere, in caso di necessità”.