Ostia Antica (Roma), pattuglia dei vigili investe un pedone

OSTIA ANTICA, ROMA – Una pattuglia dei vigili ha investito un uomo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 maggio, in via Charles Lenormant, a Ostia Antica.

Secondo quanto si è appreso dai vigili l’uomo, un 63enne, si trovava accanto alla sua macchina ferma quando è stato centrato dalla pattuglia. Il 63enne non è in gravi condizioni.

Il vigile, probabilmente per lo spavento e lo shock, ha avuto un malore.