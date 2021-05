Ostia, arrestati due fratelli della famiglia Spada: denuncia partita da una madre coraggio

E” stata una madre coraggio quella che ha chiamato la polizia di Ostia perché non più in grado di sopportare che i suoi figli, secondo la sua denuncia, fossero sequestrati, torturati, seviziati e umiliati con la diffusione di video sui social per qualche grammo di crack.

Una donna stanca di vedere la giovane figlia costretta a prostituirsi per colmare i debiti contratti dai fratelli per pagare, per le accuse, la cocaina agli Spada.

Ostia, arrestati due fratelli della famiglia Spada: le accuse

Spaccio di stupefacenti, sequestro di persona, estorsione e riduzione in schiavitù. Sono questi i reati che la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta a due fratelli della famiglia Spada.

L’indagine è stata condotta dagli agenti del X Distretto Lido, diretto da Antonino Mendolia, ed è partita dalla denuncia della madre di ragazzi tossicodipendenti. Gli arresti sono stati eseguiti nella notte ed è stato sequestrato un appartamento.

Ostia, arrestati due fratelli della famiglia Spada: il tweet di Virginia Raggi

Grazie a Polizia di Stato e Dda per arresto di due esponenti del clan Spada a Ostia. Operazione possibile grazie a denuncia di una ‘madre coraggio’ stanca di vedere i figli tossicodipendenti utilizzati come schiavi dagli spacciatori”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.