ROMA – Una coppia di coniugi ventenni è stata fermata con l'accusa di aver rapinato e ucciso Milon Sayal, 33enne originario del Bangladesh, a Nuova Ostia.

L’uomo, dopo aver conosciuto la donna su un sito di incontri, aveva organizzato l’appuntamento a Ostia.

Arrivato in via Enea Picchio, zona Nuova Ostia, dove aveva l’appuntamento, Milon ha trovato non solo la donna ma anche il marito, che lo hanno aggredito e rapinato del cellulare e della somma di 1.000 euro che Sayal aveva con sé per pagare l’affitto anche degli altri inquilini con cui condivideva un appartamento nel quartiere San Giovanni.

Milon Sayal è poi morto in ospedale.

Ai due coniugi la polizia è arrivata dopo un lungo e complesso percorso investigativo.