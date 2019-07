ROMA – Hanno rischiato il linciaggio della folla in spiaggia a Ostia (Roma) due giovani indiani di 28 e 35 anni, sorpresi, ubriachi, a chiedere ad alcuni bambini di farsi fotografare. I piccoli si erano insospettiti per la strana richiesta e hanno avvisato i loro genitori.

Solo l’intervento dei bagnini di uno stabilimento ha evitato che le madri e i padri dei bimbi sul lido si scatenassero contro i due, che sono stati per precauzione chiusi in un gabbiotto in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I due giovani, incensurati e disoccupati, sono stati poi arrestati dai carabinieri con l’accusa di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Nei loro cellulari sono state trovate quattrocento immagini di bambini, scrive il Corriere della Sera. (Fonte: Il Corriere della Sera)