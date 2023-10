Due fratelli sono stati arrestati dalla Polizia a Ostia, sul litorale romano, con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini degli agenti del decimo distretto erano scattate nella notte del 19 giugno scorso. Quel giorno, al pronto soccorso dell’ospedale di Ostia era giunto un ragazzo di origini cilene con una ferita da arma da fuoco al fianco.

Secondo la ricostruzione, circa un’ora prima del ferimento, quindi nel pieno della notte, la madre dei due fratelli, di 32 e 36 anni, sarebbe stata aggredita da alcuni connazionali della vittima. L’aggressione dopo una lite scaturita per dei rumori molesti. I due avrebbero quindi agito nei confronti del giovane cileno come una rappresaglia per le violenze subite dalla madre. I numerosi riscontri investigativi hanno permesso alla procura di chiedere ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di una misura cautelare a loro carico.

Forse dovresti anche sapere che…