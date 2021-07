Ostia, omicidio suicidio: lei trovata morta in casa, il marito giù dalla finestra (Foto d’archivio Ansa)

Probabilme omicidio suicidio in famiglia a Ostia, sul litorale di Roma. Una donna è stata trovata morta in casa, il marito è stato trovato nel cortile interno del palazzo. L’ipotesi più probabile è che lui non abbia più retto alla malattia che affliggeva la donna.

Omicidio suicidio a Ostia: lei in casa, lui nel cortile

Due anziani sono stati trovati morti a Ostia dai carabinieri intervenuti in un’abitazione in cui viveva una coppia di pensionati ultra70enni. La moglie, che dalle prime informazioni sarebbe stata da tempo malata, è stata trovata cadavere in casa. Mentre il marito sarebbe caduto da una finestra dell’appartamento nel cortile interno del palazzo.

Tutti gli indizi portano al dramma familiare

La porta di casa era chiusa dall’interno e non ci sono segni di colluttazione o di disordine in casa. Si attende l’arrivo del medico legale. Non si esclude un omicidio-suicidio o un duplice suicidio.