E’ volato giù dal 5 piano di un palazzo in ristrutturazione: la procura di Roma indaga per omicidio colposo in seguito alla morte di un operaio di 45 anni in un cantiere a Ostia. La struttura è stata posta sotto sequestro.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì 4 aprile. L’uomo, cittadino romeno, è precipitato dalla terrazza al quinto piano di un palazzo in via della Baleniere nel quale stava effettuando lavori di ristrutturazione.

Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.

Operaio morto a Ostia, la dinamica dell’incidente

Secondo quanto sinora riscontrato l’operaio stava effettuando lavori di ristrutturazione dell’abitazione, quando si sarebbe sporto troppo ed è precipitato per varie decine di metri.

Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche gli ispettori del lavoro.