OSTIA, ROMA – Blitz di polizia e carabinieri all’alba a Ostia. Perquisizioni anche nel palazzo di Ostia dove abitava Roberto Spada, arrestato nei giorni scorsi per la testata a un giornalista della Rai. Polizia e carabinieri, nell’ambito del servizio di controllo straordinario scattato stamattina, hanno controllato l’edificio dove viveva l’esponente della famiglia Spada prima dell’arresto.

Nel corso dell’operazione inoltre sarebbero stati trovati e sequestrati armi e droga. Secondo quanto si è appreso, sarebbero state fermate alcune persone la cui posizione è al vaglio.

Intanto il capo della polizia torna sulla questione dell’uso dell’esercito a Ostia. “Io sono un convinto assertore che in questo Paese ognuno deve fare il suo al meglio”. Spiega Franco Gabrielli a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. “Evitandointerpretazioni malevole – ha spiegato Gabrielli – ho ringraziato per lo straordinario lavoro che le forze armate fanno, ma credo che il tema di Ostia sia di altra natura. Organizzazioni criminali di quel livello non si combattono con la presenza di pattuglie più o meno armate su strada, ma soprattutto con un’efficace attività investigativa. E mi dispiace – ha concluso – che parlare chiaro in questo Paese sia sempre motivo di fraintendimento”.