Ostia, positiva al coronavirus una operatrice dell’ospedale Grassi

ROMA – Una operatrice socio sanitaria, quella che viene definita una portantina del reparto Ginecologia dell’ospedale Grassi di Ostia, assente dal lavoro dal 25 gennaio, è stata trovata positiva al coronavirus.

La donna ora è ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

Il Faro Online dà notizia, sempre a Ostia, di altri due casi sospetti:

“Intanto oggi l’unità di biocontenimento è dovuta intervenire in due diverse circostanze. Nella prima c’è stato il prelevamento di un caso sospetto di Covid-19, ha spinto gli operatori a mettere in quarantena l’intero condominio nel quale il paziente risiede: si tratta di via delle Baleari 182. Il secondo intervento della speciale ambulanza si è registrato presso la mensa della Caritas, in lungomare Paolo Toscanelli”.

Fonte: Il Faro Online.

