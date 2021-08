A Ostia, sul litorale romano, una madre di origine bosniaca ma nata in Italia, ha abbandonato la la figlia in un parcheggio in piena notte per avere un rapporto sessuale con un uomo. Molto probabilmente si trattava di un cliente visto che la zona di Ostia dove è avvenuto tutto non è del tutto immune al giro della prostituzione.

Ostia, la madre e la figlia nel parcheggio

Come riporta Repubblica, è scattato l’allarme intorno alle 3 di mattina di mercoledì: un passante ha visto la bimba di otto anni aggirarsi da sola nel parcheggio che dà sulla via Litoranea. Siamo nei pressi del secondo cancello di accesso alla spiaggia di Ostia. Così il passante ha chiamato i carabinieri.

Quando i militari della stazione di Ostia sono arrivati sul posto la madre si è presentata e ha detto di aver perso di vista la figlia per appartarsi con un uomo che nel frattempo era andato via. La donna, 48 anni, n nata a Tivoli e residente nel campo rom di Santa Palomba, ha assicurato ai carabinieri di non conoscere l’identità dell’uomo con il quale si era nascosta per consumare un rapporto sessuale.

L’ipotesi della prostituzione

Non è escluso quindi che abbia abbandonato temporaneamente la figlia per concedersi a pagamento. La bambina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Grassi di Ostia per un controllo pediatrico ed è risultata in buona salute. I carabinieri hanno informato i servizi sociali, la procura dei minori e hanno denunciato la madre per abbandono di minore.