ANCONA – Uno scherzo finito male a scuola ha visto vittima un alunno 13enne di un istituto di Ostra, in provincia di Ancona.

Sabato mattina, poco dopo le 11, il ragazzino e i suoi compagni stavano rientrando in classe dopo aver effettuato la ricreazione. Uno dei suoi amici decide di fargli uno scherzo. Ha tenuto fermo in verticale sulla sedia del suo compagno, un righello di alluminio, di circa 15 centimetri per 2,5 cm. Il righello ha trafitto i pantaloni della tuta del 13enne ed è penetrato nella sua pelle per circa 3 cm, così come riporta sul suo sito Il Resto del Carlino.

In un primo momento lo studente è rimasto dolorante, seduto sul banco, poi, ha chiesto al professore di potere andare in bagno, dove è svenuto. Immediata la richiesta di soccorsi e il ricovero in ospedale. Il ragazzino, per fortuna, è fuori pericolo e presto sarà dimesso dalla struttura ospedaliera.