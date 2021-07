Otranto, incidente sulla provinciale: scontro frontale tra auto, muore 27enne. Cinque feriti

Un morto e cinque feriti in un incidente stradale avvenuto questa notte, 10 luglio, sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in provincia di Lecce.

Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo, 27enne di Melendugno. Era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano, per cause in corso di accertamento, con una Peugeot 308 sulla quale viaggiavano cinque ragazzi. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, con una gru.

A constatare il decesso sono stati i soccorritori del 118, i primi ad essere intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di diversi automobilisti di passaggio, e che hanno poi provveduto a trasportare gli altri cinque giovani coinvolti nell’incidente in ospedale: tre al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce e due al “Veris Delli Pontis” di Scorrano. Hanno tutti un’età compresa tra i 18 e i 19 anni e sono residenti nella città di Bologna, eccetto il conducente che è di Otranto.

Due di questi non sarebbero in gravi condizioni, uno si è fratturato un braccio e l’altro ha riportato una ferita alla gamba, mentre per un terzo è stato necessario il ricovero in Rianimazione per un trauma facciale con ferite multiple al volto.

Starà ai carabinieri stabilire la dinamica del sinistro che dai primi riscontri sembrerebbe essere stato provocato da un’invasione di corsia da parte dell’auto condotta dalla vittima. Il conducente della Peugeot 308 è stato denunciato perché essendo neopatentato e sottoposto agli accertamenti, è risultato avere un tasso etilometrico dello 0,2.