Otranto, turista aggredita da un lupo mentre fa jogging in pineta (foto Ansa)

Un lupo ha aggredito una turista 47enne che stava facendo jogging sul litorale adriatico di Otranto, in Salento.

Un lupo ha aggredito una donna di 47 anni, una turista in vacanza in un villaggio turistico sul litorale adriatico di Otranto, in Salento.

La donna stava facendo jogging nella pineta a ridosso della spiaggia.

Tutto è avvenuto nella prima mattina di venerdì 10 luglio, intorno alle 6.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano, le sono stati medicati graffi e morsi sulla parte bassa della schiena e alle gambe.

In alcuni casi si è reso necessario il ricorso a dei punti di sutura. Comunque, per fortuna, sembra che le ferite non siano gravi.

La donna stessa ha raccontato ai medici e ai soccorritori di essere stata assalita dall’animale. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri.

Non è la prima volta.

Si tratta, infatti, della seconda aggressione denunciata nella zona, un’area Sic dove sono stati avvistati da tempo più esemplari di lupo.

Qualche settimana fa sempre un lupo, probabilmente parliamo dello stesso che si aggira nella zona dimostrando generalmente una insolita mansuetudine e familiarità con i bagnanti, aveva strappato il vestito ad una bambina anche lei ospite del villaggio. (Fonte: Ansa).