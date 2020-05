Ottaviano, esplosione in una fabbrica. Nube visibile a km e aria irrespirabile (foto ANSA)

NAPOLI – Una forte esplosione è avvenuta oggi pomeriggio, 5 maggio, nella fabbrica Adler Plastic in Via Mozzoni ad Ottaviano, in provincia di Napoli.

Ci sarebbero due feriti nell’esplosione, uno dei quali è grave.

Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

La fabbrica appartiene al Gruppo Adler dell’imprenditore Paolo Scudieri.

Un “boato pazzesco” commentano alcuni residenti, secondo quanto riporta Il Riformista, avvertito anche nei vicini comuni di San Giuseppe Vesuviano e nel Nolano.