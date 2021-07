Ottobiano (Pavia), fulmine colpisce il tetto di una cascina. Grandinata a Cassolnovo

Un fulmine ha colpito il tetto di una cascina a Ottabiano, in provincia di Pavia. L’ondata di maltempo si è scatenata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 luglio, sull’intera zona ovest della Lombardia.

L’area più esposta è stata quella della Lomellina, al confine con il Piemonte, dove si è registrato un violento temporale. Ad Ottobiano (Pavia) un fulmine ha colpito il tetto di una cascina. Vicino a Cassolnovo (Pavia) c’è stata una grandinata.

Maltempo Lombardia, a Pavia il vento forte fa volare ombrelloni, tavolini e sedie dei bar

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ancora in corso. A Pavia non ci sono state precipitazioni, ma la città è stata percorsa da violente raffiche di vento che hanno anche fatto volare ombrelloni, tavolini e sedie dei bar in centro storico .Al momento non vengono segnalate conseguenze per le persone. Sino alle 3 della prossima notte, la Protezione Civile ha diramato un allerta “arancione moderato” per Pavia e provincia.

Maltempo Lombardia, grandinata su Milano. Allagamenti e telefonate ai Vigili del Fuoco

La maggior parte della Lombardia è stata sferzata nel pomeriggio da una intensa pioggia e da grandine con chicchi di grosse dimensioni. A Milano, dove la pioggia continua a cadere, molte le telefonate ai Vigili del Fuoco per allagamenti, ma anche Pavia, Bergamo e nel Varesotto dove sono state chiuse alcune strade per la caduta di alberi. In particolare la provinciale 43 è stata chiusa per la grandine e la caduta di un albero che ha colpito un camioncino che stava passando.