MILANO – E’ stato recuperato nelle indagini dei Carabinieri, coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili e dal pm Luca Poniz, il video “proclama” di 37 minuti di Ousseynou Sy, l’autista che il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella e poi ha dato fuoco al bus, a San Donato Milanese.

“Viva il panafricanesimo, combattiamo i governi corrotti e critichiamo la politica europea che sfrutta l’Africa”, diceva il senegalese. Gli inquirenti ritengono non sia pubblicabile per rischi di “emulazione e odio”.

Ouseeynou Sy è di origine senegalese ma ha la cittadinanza italiana. Dopo averlo compiuto, aveva spiegato con queste parole il motivo del suo gesto: “L’ho fatto per dare un segnale all’Africa, perché gli africani restino in Africa e così non ci siano morti in mare”. Sy aveva dichiarato di sperare nella vittoria delle destre in Europa “così non faranno venire gli africani”. Il suo gesto è stato quindi dettato da un disegno delirante meditato “da un po’ per dare un segnale”.

La sua speranza, aveva raccontato ancora, era che in Africa fosse arrivato il messaggio di non partire. La sua idea è che l’Africa sia stata colonizzata e che l’Europa si approfitti della sua terra, mettendo governi che fanno comodo all’Occidente, ed è per questo che gli africani sono costretti ad emigrare. Invece “gli Africani devono restare in Africa ed è l’Occidente che non lo consente”.

