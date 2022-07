Ovindoli, armato di machete minaccia i passanti: 45enne bloccato col taser e arrestato

Armato di machete inveisce contro gli automobilisti. Un 45enne è stato bloccato con il taser e arrestato dai carabinieri di Avezzano, in provincia di L’Aquila, dopo aver girato sulle strade della località San Potito, frazione di Ovindoli, armato di machete, in modo da impedire il transito delle auto e minacciando i passanti.

Protagonista dell’episodio un uomo del posto in evidente stato di alterazione che dovrà rispondere di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi.

La prima ricostruzione

La pattuglia intervenuta ha cercato di far desistere il 45enne: scongiurando una grave situazione di pericolo, l’uomo è stato neutralizzato con l’utilizzo del taser ed è ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip dello stesso Tribunale. I carabinieri rendono noto che l’utilizzo del taser, per la prima volta in provincia dell’Aquila, è stato necessario ed è stato portato avanti nel rispetto la normativa vigente e tutte le direttive ministeriali recentemente diramate.

Nella specifica circostanza è stato anche attivato il protocollo sanitario con l’intervento contestuale di un’ambulanza del 118. Nessun pericolo per la salute della persona coinvolta.