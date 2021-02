Oyace (Valle d’Aosta), case in vendita a un euro: da Radicondoli a Biccari, le occasioni dei borghi

A Oyace (Valle d’Aosta) case in vendita a un euro. Non è l’unico borgo ma è l’ultimo in ordine temporale ad averlo fatto. Mettere in vendita case a un euro per incentivare le persone a ripopolare borghi attualmente disabitati.

Dalle Alpi valdostane all’Appennino pugliese i borghi italiani scommettono sull’effetto Covid. La fuga dalle città nei tempi del lockdown e le nuove opportunità offerte dallo smart working generano un nuovo fenomeno di ‘gentrificazione’ delle aree rurali che alcuni comuni stanno cercando di cavalcare con successo, per dare un futuro a comunità ormai quasi scomparse.

Oyace, case a un euro in Valle d’Aosta

A Oyace, paese alpino di 200 abitanti, in Valle d’Aosta, l’amministrazione sta convincendo i proprietari dei tanti ruderi a cedere gli immobili a un euro. L’obiettivo è di far decollare il recupero architettonico. E l’insediamento abitativo di famiglie, attività turistico-ricettive, negozi e botteghe artigianali. E’ bastato diffondere la voce che già i centralini del Comune sono diventati roventi, anche se al momento non ci sono ancora case disponibili. “

Abbiamo ricevuto oltre 50 richieste, via telefono e social”, spiega la sindaca Stefania Clos. “Ci hanno scritto dall’Argentina, abbiamo ricevuto chiamate dalla Sicilia, da Lecco, Como, Milano”.

Radicondoli (Siena): case in vendita a un euro

Se dall’estremo Nord ci si posta al Sud, passando per il Centro, la storia è la stessa. Il comune di Radicondoli (Siena), piccolo borgo medievale con poco più di 900 abitanti, incastonato tra la val d’Elsa e la val di Cecina, ha pubblicato un bando. Per un contributo fino 2.400 euro annui a chi decide di prendere la sua prima casa in affitto nel territorio mantenendo la residenza per almeno 4 anni.

“E’ una tra le scelte più innovative che abbiamo fatto ed è parte integrante del progetto WivoaRadicondoli”, spiega il sindaco Francesco Guarguaglini che evidenzia come il Comune, tra il 2020 e l’inizio del 2021, su residenzialità e aziende “ha investito un milione di euro”.

Biccari (Foggia): case in vendita da uno a 15mila euro

Infine, il borgo pugliese di Biccari, 400 metri di altitudine tra le pendici del monte Cornacchia e il Tavoliere, cerca di ripopolarsi mettendo in vendita case da uno a 15 mila euro. Ne ha parlato il sito Travel della Cnn è stato subito un boom. In Municipio sono arrivate in pochi giorni 7.000 mail provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Belgio, Olanda e anche da Sudamerica.

“Vogliamo provare a mettere in vetrina le caratteristiche abitazioni del nostro centro storico, sfitte o abbandonate dai proprietari per diversi motivi – spiega il primo cittadino Gianfilippo Mignogna – riteniamo che sia un’opportunità importante per far arrivare nuove persone e mettere in moto piccoli circuiti economici sul territorio”. Ad attrarre i potenziali acquirenti anche dall’estero la qualità della vita, il buon cibo e anche la ‘lentezza’ che fa parte del buon vivere dei borghi italiani più piccoli. Tutto ciò che, spesso, è stato considerato un limite, proprio ai tempi del Covid si è trasformato in una straordinaria opportunità.