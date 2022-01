Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 53 a Ozegna (Torino). Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone Fiat Fiorino e un camion e il conducente del primo mezzo è morto sul colpo. Il Fiorino, dopo l’impatto frontale con il camion avvenuto per cause ancora da accertare, è finito fuori strada a lato della provinciale. Saranno gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea a chiarire la dinamica del sinistro. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Incidente a Ozegna, morto un uomo

Da una prima ricostruzione il Fiorino, che stava andando da San Giorgio Canavese verso Ozegna, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il camion, che viaggiava verso San Giorgio Canavese. Il 53enne potrebbe avere perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e dell’elicottero Drago 66 del comando provinciale e i carabinieri della compagnia di Ivrea. Le operazioni di estrazione del corpo sono state lunghissime.