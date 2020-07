Un giovane di 22 anni di Pachino, è morto dopo il violento impatto tra la sua moto, una Bmw, ed una macchina.

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il 22enne, Salvatore Aprile, si è verificato questa mattina, mercoledì 28 luglio, sulla Pachino-Marzamemi, in provincia di Siracusa.

Il giovane era a bordo alla sua moto, quando, per cause al vaglio dei carabinieri e della Polizia municipale, è terminato sull’asfalto a seguito di un impatto tra la sua moto ed una macchina. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento del ragazzo in ospedale.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine mentre la procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

Un altro incidente mortale sul quel tratto

Nello stesso tratto di strada, poco più di un mese fa, a perdere la vita, in un altro incidente stradale, era stato un altro giovane di Pachino, Natale Passarello, di 19 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella al proprio scooter e stava percorrendo la Marzamemi-Pachino quando, per cause da accertare, un furgone l’avrebbe investito.

Il veicolo, a sua volta, tamponato da un altro mezzo innescando così una carambola che non ha dato scampo al giovane. (fonti AGI, BLOGSICILIA)