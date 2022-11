Padaro, perde l’appiglio e precipita per 15 metri: morto scalatore 55enne

Uno scalatore di 55 anni, residente a Trento, ha perso la vita in un incidente lungo la via Artemis sulla parete di Padaro, nella valle del Sarca, in Trentino.

La prima ricostruzione

L’uomo – si apprende – stava arrampicando in una cordata, quando ha perso l’appiglio ed è precipitato per una quindicina di metri. Nella caduta, una protezione si è sfilata dalla parete e lo scalatore è precipitato ulteriormente di alcuni metri, raggiungendo il punto in cui si trovavano i due compagni di cordata. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11.

Sul posto sono stati trasferiti in elicottero gli operatori del Soccorso alpino e speleologico di Riva del Garda e l’équipe medica. Per raggiungere l’alpinista, i soccorritori hanno dovuto affrontare un’arrampicata, mentre in zona si sono portati altri operatori di Riva e di Ala. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lo scalatore non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

