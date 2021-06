Paderno Dugnano, entra nel Parco Lago Nord con l’auto e investe un bambino di 3 anni. Un’auto è uscita di strada e ha investito un bambino di 3 anni che è stato portato in gravi condizioni in ospedale con l‘elisoccorso. E’ successo poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì2 giugno, in via Amendola a Paderno Dugnano (Milano). L’uomo al volante della vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada travolgendo il bambino, portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ferito in modo meno grave anche l’autista della macchina. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Paderno Dugnano, entra nel parco con l’auto e investe un bambino

Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Sesto San Giovanni, la Citroen guidata da un pensionato di 72 anni ha prima abbattuto una recinzione e poi è precipitata per qualche metro nel parco sottostante dove stava passeggiando una famiglia di 3 persone. Illesi padre e madre, la vettura ha invece investito il loro figlio di 3 anni che è stato rianimato sul posto e poi trasportato in ospedale a Bergamo con l’elisoccorso. Sono in corso accertamenti sulla validità della patente del pensionato.

Paderno Dugnano, critiche le condizioni del bambino

Restano critiche le condizioni del bambino di tre anni travolto all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata. Anche l’anziano è ricoverato in ospedale, al Niguarda, ma non è in pericolo di vita.