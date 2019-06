MILANO – Una nuvola nera e molto densa, visibile anche a diversi chilometri di distanza, si è alzata in cielo in seguito ad un incendio divampato nel Milanese, a Paderno Dugnano, a poche ore da un altro rogo scoppiato a Motta Visconti in un’azienda di solventi e vernici. In questo caso ad andare a fuoco è stato un deposito sito in un’area occupata da alcune baracche, come segnalato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con un’autobotte dopo che è stato lanciato l’allarme.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni sarebbe scoppiata almeno una bombola del gas ma non è chiaro se l’esplosione abbia dato origine al rogo. Sarà compito dei Carabinieri ricostruire la dinamica dei fatti e risalire alle cause dell’incidente risalendo alla tipologia del materiale andato a fuoco. L’area interessata si trova in via Baraggiole, non distante dalla tangenziale nord, l’A52, nel tratto tra le uscite Vecchia Valassina e Nova Milanese. Secondo quanto riportato da Il Giorno sarebbe andato a fuoco un deposito di materiali edili e non vi sarebbero feriti.

Motta Visconti, rogo in ditta inchiostri

Un incendio è divampato questo pomeriggio, 18 giugno, all’interno della ditta SamixColor di Motta Visconti (Milano), un’azienda che produce inchiostri per la stampa. Al momento non si registrano feriti e non risulta sia stato rilevato un pericolo per l’ambiente. Il rogo è scoppiato attorno alle 17.30 nella struttura in via Don Minzoni 93, sul posto sono state inviate quattro autobotti dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero. A titolo precauzionale, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i volontari della Protezione civile di Motta Visconti hanno evacuato l’area attorno all’azienda. (fonte ANSA)