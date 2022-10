Padiglione di Osimo (Ancona): donna di 41 anni morta in casa, massacrata di botte dal compagno FOTO ANSA

Una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa a Padiglione di Osimo (Ancona). Secondo quanto anticipa l’edizione on line del Corriere Adriatico, è stata massacrata di botte da un cittadino straniero, probabilmente il compagno, con cui aveva due figli piccoli. L’uomo è stato portato via dai carabinieri, che conducono le indagini. Sul luogo anche la polizia locale.

Nell’abitazione dove è stato trovato il corpo della donna, un casolare in campagna, sono arrivati alcuni familiari dell’uomo, di origine marocchina. I due, da quanto si appreso erano sposati. E’ arrivato anche l’imam della comunità islamica di Osimo, che parla di una “famiglia tranquilla” che frequentava la moschea locale. Sono in corso i rilievi di polizia scientifica. Il corpo sarà esaminato da un medico legale.

