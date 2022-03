Padova, auto travolge carrozzina sulle strisce: morto un neonato di mesi. La mamma sotto choc

Una mamma è stata investita da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce con la sua carrozzina. Il piccolo, di soli 3 mesi, è morto. La madre, sotto choc, è ricoverata in ospedale ma non è in gravi condizioni. Tutto è avvenuto in via del Plebiscito, a Padova, intorno alle 15.30 di lunedì 28 marzo.

La prima ricostruzione

La donna stava attraversando la strada quando un’automobile non l’ha vista e ha centrato la carrozzina con il piccolo, trascinandolo per diversi metri. Sul posto il Suem 118: i sanitari hanno tentato la rianimazione, quindi hanno portato il bambino in ospedale, ma i medici non sono stati in grado di salvarlo.

L’incidente è avvenuto all’altezza di una rotatoria lungo via Plebiscito. La vettura era condotta da un cittadino marocchino, di 46 anni; non stava viaggiando ad alta velocità ma aveva superato un’altra vettura che aveva lasciato passare la mamma con la carrozzina, e l’ha travolta. La donna è una cittadina di origine straniera, di 34 anni, residente poco lontano. Stava andando a prendere un altro suo figlio alla scuola materna.